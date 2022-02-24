Tiago Nunes comenta atuação abaixo do esperado do Ceará

Na noite da última quarta-feira, o Ceará recebeu o Iguatu pela segunda fase do Campeonato Cearense e venceu por 2 a 1.
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O problema é que o resultado não acompanhou a atuação do time, que apresentou diversos erros durante os 90 minutos e irritou o torcedor.
Nos vestiários, o técnico Tiago Nunes fez questão de chamar a responsabilidade para si e poupou seus jogadores.
‘Tivemos uma atuação realmente, que desejamos a desejar. Não só no segundo tempo, mas no primeiro também. Mesmo com placar de 2 a 0 poderíamos ter tido uma atuação melhor. De maneira geral, a equipe não se apresentou bem. Temos que nos reorganizar. Em nenhum aspecto, hoje, a equipe foi soberana. Mesmo a equipe adversária não tendo grandes oportunidades, a gente deixou a desejar em termos de performance, principalmente comparando com a gente em outros momentos. Jogando em casa, a vitória veio, o resultado é importante, mas a atuação deixou a desejar. Responsabilidade totalmente minha. Nós temos que nos reorganizar rapidamente para que a gente possa fazer um jogo melhor no próximo sábado’, afirmou o comandante.
No sábado, Iguatu e Ceará voltam a se enfrentar pelo Cearense, a partir das 17h45 (Horário de Brasília).