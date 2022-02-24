Tiago Nunes comenta atuação abaixo do esperado do Ceará

‘Tivemos uma atuação realmente, que desejamos a desejar. Não só no segundo tempo, mas no primeiro também. Mesmo com placar de 2 a 0 poderíamos ter tido uma atuação melhor. De maneira geral, a equipe não se apresentou bem. Temos que nos reorganizar. Em nenhum aspecto, hoje, a equipe foi soberana. Mesmo a equipe adversária não tendo grandes oportunidades, a gente deixou a desejar em termos de performance, principalmente comparando com a gente em outros momentos. Jogando em casa, a vitória veio, o resultado é importante, mas a atuação deixou a desejar. Responsabilidade totalmente minha. Nós temos que nos reorganizar rapidamente para que a gente possa fazer um jogo melhor no próximo sábado’, afirmou o comandante.