AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Tiago Nunes cogita utilizar Rafinha no meio-campo

Treinador admitiu que vai trabalhar nos treinos para testar Rafinha em nova posição dentro de campo...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 17:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 17:43
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A principal contratação do Grêmio para a temporada 2021 foi o lateral Rafinha. Após uma breve passagem na Grécia, ele acertou com o Tricolor para angariar experiência ao elenco e aumentar a competitividade do clube em jogos decisivos.
Porém, sob o comando de Tiago Nunes, Rafinha pode respirar novos ares dentro de campo e ganha um espaço no meio-campo.
'É uma boa possibilidade, o Rafinha já jogou assim em outras equipes, no Bayern. Já jogou por fora, por dentro, tem experiência e qualidade para isso. Pode ser uma boa opção, mas que precisa ser testada também nos treinamentos e nos jogos', afirmou o treinador na coletiva de imprensa.
Vale lembrar, que além de Rafinha, o Grêmio conta com o jovem Vanderson, que é visto com muito bons olhos dentro do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta tomba na BR 262 em Iúna
Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR 262, em Iúna
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Vaga para camareira de hotel no Sine
ES tem 7.440 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (13)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados