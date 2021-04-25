Tiago Nunes cogita utilizar Rafinha no meio-campo

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

A principal contratação do Grêmio para a temporada 2021 foi o lateral Rafinha. Após uma breve passagem na Grécia, ele acertou com o Tricolor para angariar experiência ao elenco e aumentar a competitividade do clube em jogos decisivos.

Porém, sob o comando de Tiago Nunes, Rafinha pode respirar novos ares dentro de campo e ganha um espaço no meio-campo.

'É uma boa possibilidade, o Rafinha já jogou assim em outras equipes, no Bayern. Já jogou por fora, por dentro, tem experiência e qualidade para isso. Pode ser uma boa opção, mas que precisa ser testada também nos treinamentos e nos jogos', afirmou o treinador na coletiva de imprensa.