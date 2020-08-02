Tiago Nunes celebra Corinthians na final do Paulistão: 'Grande sonho'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians confirmou a boa fase pela qual passa desde a retomada das competições e venceu o Mirassol, neste domingo, por 1 a 0, na Arena. O resultado garantiu uma vaga na final do Paulistão-2020 e a realização de um sonho do técnico Tiago Nunes, que analisou a atuação corintiana e os processos que fizeram com que o time chegasse a mais uma decisão estadual.Em entrevista coletiva virtual concedida após a semifinal, Tiago revelou que chegar na decisão do Campeonato Paulista significa um momento especial em sua carreira, ainda que recentemente tenha conquistado títulos importantes como a Copa do Brasil e a Copa Sul-American com o Athletico-PR, seu ex-clube.

- É um grande sonho, momento especial na minha carreira. Mesmo já tendo outras conquistas anteriores, como a Copa do Brasil, alguns estaduais, participar de uma final com o Corinthians é diferente, especial. Vamos tentar desfrutar desse momento único com os jogadores - celebrou o comandante.Segundo Tiago Nunes, essa ascensão alvinegra nesse retorno do futebol não é uma surpresa, uma vez que ele havia previsto que para a equipe encaixar precisaria de tempo e de rodagem. Mesmo com os resultados ruins do primeiro semestre e a possibilidade grande de eliminação no estadual, o grupo jamais duvidou que pudesse chegar a esta decisão estadual.

- Sentimento de fé, de crença, de muito trabalho, de muita confiança no que a gente vinha desenvolvendo, repeti inúmeras vezes, mesmo que tenha passado despercebido essas inúmeras vezes, que uma equipe se constrói com tempo, com repetição, com muitos jogos, enfrentando diferentes contextos competitivos, e as coisas foram se encaixando agora após essa parada. A gente conseguiu organizar muitas coisas com os atletas, tivemos a competência dos jogadores dentro de campo para colocar em prática o que a gente vinha planejando, casado com os resultados e com atuações consistentes.

Para derrotar o Mirassol, o Corinthians não teve vida fácil, já que encontrou um adversário bastante organizado, que se fechou atrás, impediu as infiltrações do adversário e ainda assustou nas bolas paradas. O gol da vitória, de Éderson, saiu em chute de longa distância, quando o Timão tinha um homem a mais em campo. Tiago Nunes analisou a dificuldade do confronto deste domingo.

- Um jogo de muita paciência, em que a nossa equipe teve que circular muito a bola até encontrar as melhores chances, os melhores espaços para conseguir chegar no último terço, contra um time que se fechou às vezes com uma última linha de seis, de cinco jogadores, então é difícil conseguir um espaço para infiltrar, muito dependente de movimentos, de desequilíbrios no um contra um, nos chutes de fora da área - avaliou antes de completar:

- É também uma equipe que tem uma transição forte e que em alguns momentos tivemos que correr para trás, fazer faltas e foram nessas bolas paradas que o Mirassol encontrou algumas situações que rondaram a nossa área, mas no mais conseguimos dominar a maior parte do tempo, ficamos mais tempo com a bola, tivemos mais finalizações, criamos em torno de seis a sete chances de gol, e aí, por mérito desse envolvimento coletivo de cansar o adversário, conseguimos achar o nosso gol num chute de fora da área que nos credenciou a chegar nessa final - concluiu.