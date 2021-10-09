Tiago Nunes avalia troca do Ceará para sistema de três zagueiros: "Foi positivo"

Crédito: (Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará foi derrotado pelo líder Atlético-MG neste sábado (9), no Estádio do Mineirão, por 3 x 1. Na volta do intervalo, o técnico Tiago Nunes optou por mudar o esquema de jogo, quando os mandantes já venciam por 2 x 0. Na coletiva pós jogo, o comandante falou sobre a mudança.

"Avaliação é positiva. Fizemos um bom segundo tempo, controlamos bem a equipe do Atlético-MG, o Atlético não conseguir ter o mesmo volume de oportunidades, de chegadas na verdade, igual no primeiro tempo. A gente conseguiu neutralizar as principais ações ofensivas. A equipe ficou mais equilibrada, tivemos algumas oportunidades de gol, me agradou para esse contexto específico, foi um momento estratégico. Vamos analisar se ao longo da temporada voltaremos a utilizar", avaliou o treinador.