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futebol

Tiago Nunes avalia troca do Ceará para sistema de três zagueiros: "Foi positivo"

Equipe cearense foi derrotada pelo Atlético-MG por 3 x 1...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 20:25

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 20:25

Crédito: (Felipe Santos/Ceará SC
O Ceará foi derrotado pelo líder Atlético-MG neste sábado (9), no Estádio do Mineirão, por 3 x 1. Na volta do intervalo, o técnico Tiago Nunes optou por mudar o esquema de jogo, quando os mandantes já venciam por 2 x 0. Na coletiva pós jogo, o comandante falou sobre a mudança.
"Avaliação é positiva. Fizemos um bom segundo tempo, controlamos bem a equipe do Atlético-MG, o Atlético não conseguir ter o mesmo volume de oportunidades, de chegadas na verdade, igual no primeiro tempo. A gente conseguiu neutralizar as principais ações ofensivas. A equipe ficou mais equilibrada, tivemos algumas oportunidades de gol, me agradou para esse contexto específico, foi um momento estratégico. Vamos analisar se ao longo da temporada voltaremos a utilizar", avaliou o treinador.
Com a derrota, o Ceará continua na 13ª colocação do Brasileirão, com 29 pontos, mas pode ser ultrapassado por São Paulo e Juventude que ainda jogam na rodada. Na próxima rodada, o Vozão visita o São Paulo, no Morumbi, na quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília).

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