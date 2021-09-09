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futebol

Tiago Nunes avalia semana de trabalho com o Ceará

Treinador gostou do contato com o elenco e está otimista para desenvolver o trabalho...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 19:38
Crédito: Novo comandante concedeu coletiva e trabalhou em treino da equipe (Felipe Santos/Ceará SC
À medida que o fim de semana se aproxima, a estreia de Tiago Nunes fica mais perto de acontecer e o treinador aproveita todos os momentos com o elenco do Ceará.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Empolgado com os primeiros dias no Vozão, o técnico concedeu entrevista à TV oficial do clube e deu as primeiras impressões do elenco.
‘A impressão na primeira semana é muito boa, positiva por parte de todos os profissionais que aqui estão e, principalmente, pelos atletas, que estão dando uma resposta no dia a dia de treinamento muito qualificada e com muito empenho’, declarou.
Estreia
No fim de semana, o primeiro confronto é justamente contra o Grêmio, time que Tiago Nunes iniciou o seu trabalho no Campeonato Brasileiro.
No turno, o Vozão, que ainda era comandado por Guto Ferreira, venceu o Tricolor por 3 a 2.

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