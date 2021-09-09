Tiago Nunes avalia semana de trabalho com o Ceará

Crédito: Novo comandante concedeu coletiva e trabalhou em treino da equipe (Felipe Santos/Ceará SC

À medida que o fim de semana se aproxima, a estreia de Tiago Nunes fica mais perto de acontecer e o treinador aproveita todos os momentos com o elenco do Ceará.

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Empolgado com os primeiros dias no Vozão, o técnico concedeu entrevista à TV oficial do clube e deu as primeiras impressões do elenco.

‘A impressão na primeira semana é muito boa, positiva por parte de todos os profissionais que aqui estão e, principalmente, pelos atletas, que estão dando uma resposta no dia a dia de treinamento muito qualificada e com muito empenho’, declarou.

Estreia

No fim de semana, o primeiro confronto é justamente contra o Grêmio, time que Tiago Nunes iniciou o seu trabalho no Campeonato Brasileiro.