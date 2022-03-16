Tiago Nunes 'aprova' classificação do Ceará na Copa do Brasil

‘Foi uma apresentação muito boa. Quando enfrentamos equipe menor, a maneira mais respeitosa é tentando dar o máximo, criando chances de gol, finalizando, marcando. A nossa equipe vinha se apresentando bem, nas últimas três partidas teve sete gols, não sofreu nenhum. Estamos criando muitas situações de gol. Quem cria bastante, perde chances de gol também. Fiquei muito orgulhoso da equipe. Foram 25 finalizações, um número bem expressivo, em torno de nove chances claras de gol. O adversário teve duas chances de gol. Tivemos um jogo de muita imposição física, técnica e emocional’, afirmou.