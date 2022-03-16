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futebol

Tiago Nunes 'aprova' classificação do Ceará na Copa do Brasil

Treinador gostou do futebol apresentado pela sua equipe diante da Tuna Luso...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 18:15

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:15

Na noite da última terça-feira, o Ceará recebeu a Tuna Luso na Arena Castelão e conseguiu vencer para avançar na Copa do Brasil.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Após o confronto, o técnico Tiago Nunes analisou o desempenho do seu time e não escondeu a satisfação com a apresentação.
‘Foi uma apresentação muito boa. Quando enfrentamos equipe menor, a maneira mais respeitosa é tentando dar o máximo, criando chances de gol, finalizando, marcando. A nossa equipe vinha se apresentando bem, nas últimas três partidas teve sete gols, não sofreu nenhum. Estamos criando muitas situações de gol. Quem cria bastante, perde chances de gol também. Fiquei muito orgulhoso da equipe. Foram 25 finalizações, um número bem expressivo, em torno de nove chances claras de gol. O adversário teve duas chances de gol. Tivemos um jogo de muita imposição física, técnica e emocional’, afirmou.
Com a vitória, o Ceará embolsou R$ 1,9 milhão nos cofres, valor que foi muito comemorado pela diretoria.
Crédito: (FelipeSantos/CearáSC

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