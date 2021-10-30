Tiago Nunes apresenta números ruins no comando do Ceará

Crédito: Tiago Nunes ainda não emplacou no Ceará (Felipe Santos/Ceará SC

Após um período de instabilidade com Guto Ferreira, o Ceará resolveu mudar a rota do seu trabalho e, ao demitir o treinador, anunciou Tiago Nunes.

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Com olhares de desconfiança do torcedor, o técnico chegou no meio de semana a 10 partidas no comando do Vozão.

Apesar da filosofia ofensiva e com futebol vistoso, os números deixam a massa alvinegra frustrada, já que a equipe não consegue evoluir.

No total, o Ceará venceu apenas um jogo, com direito a seis empates e três derrotas com Tiago Nunes no banco.

Vale citar, que a única vitória do Vozão ocorreu diante da Chapecoense, justamente o lanterna do Brasileirão.

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