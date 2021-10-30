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futebol

Tiago Nunes apresenta números ruins no comando do Ceará

Em 10 partidas no comando do Vozão, o treinador venceu apenas uma vez...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 16:07

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 16:07
Crédito: Tiago Nunes ainda não emplacou no Ceará (Felipe Santos/Ceará SC
Após um período de instabilidade com Guto Ferreira, o Ceará resolveu mudar a rota do seu trabalho e, ao demitir o treinador, anunciou Tiago Nunes.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com olhares de desconfiança do torcedor, o técnico chegou no meio de semana a 10 partidas no comando do Vozão.
Apesar da filosofia ofensiva e com futebol vistoso, os números deixam a massa alvinegra frustrada, já que a equipe não consegue evoluir.
No total, o Ceará venceu apenas um jogo, com direito a seis empates e três derrotas com Tiago Nunes no banco.
Vale citar, que a única vitória do Vozão ocorreu diante da Chapecoense, justamente o lanterna do Brasileirão.
Calendário
Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, Tiago Nunes e Ceará aparecem com 33 pontos e encaram o Fluminense, na Arena Castelão.

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