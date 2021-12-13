Tiago Nunes aguarda novos reforços para o Ceará

‘Quero uma equipe mais regular e que consiga ter uma consistência maior. Ficou muito claro agora neste final dos últimos jogos, até mesmo pelo próprio elenco. O nosso elenco é pequeno e perdemos uma série de jogadores lesionados, importantes, o próprio Erick, que vinha bem. Perdemos Gabriel Dias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, jogadores chegando no fim da temporada muito desgastados, sabemos da dificuldade de enfrentar uma temporada, ou duas, uma quase emendando na outra. Precisamos de uma equipe mais consistente, não só maior em número, mas na qualidade dos jogadores também para ter uma temporada melhor que essa. Tivemos boas coisas, bons sinais, mas ficou evidente que a equipe poderia ter disputado uma Libertadores, uma Pré-Libertadores. É uma questão de aprendizado para evoluir para a próxima’.