Tiago Nunes aguarda novos reforços para o Ceará

O Brasileirão encerrou de maneira frustrante ao Ceará. Com chances de garantir uma vaga na Libertadores da América, o time de Tiago Nunes falhou no momento decisivo e não carimbou a tão sonhada vaga ao torneio continental.
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De olho em 2022, Tiago Nunes lista reforços no mercado de transferências que possam fortalecer a sua equipe na próxima temporada.
‘Quero uma equipe mais regular e que consiga ter uma consistência maior. Ficou muito claro agora neste final dos últimos jogos, até mesmo pelo próprio elenco. O nosso elenco é pequeno e perdemos uma série de jogadores lesionados, importantes, o próprio Erick, que vinha bem. Perdemos Gabriel Dias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, jogadores chegando no fim da temporada muito desgastados, sabemos da dificuldade de enfrentar uma temporada, ou duas, uma quase emendando na outra. Precisamos de uma equipe mais consistente, não só maior em número, mas na qualidade dos jogadores também para ter uma temporada melhor que essa. Tivemos boas coisas, bons sinais, mas ficou evidente que a equipe poderia ter disputado uma Libertadores, uma Pré-Libertadores. É uma questão de aprendizado para evoluir para a próxima’.
Libertadores
Sem a Libertadores da América no calendário, o Ceará de Tiago Nunes e cia terá em 2022 a Sul-Americana, Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.