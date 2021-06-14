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Tiago Nunes admite rendimento abaixo do Grêmio contra o Athletico

Na visão do comandante, o Tricolor não foi bem contra o Furacão na Arena...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 13:52

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 13:52

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O Grêmio não começou bem o Campeonato Brasileiro. Na Arena, o Tricolor não jogou bem contra o Athletico e acabou superado por 1 a 0 e está na zona de rebaixamento.
Após o revés, o técnico Tiago Nunes não escondeu a baixa atuação do seu time e admitiu que o Furacão foi melhor.
‘A equipe adversária conseguiu neutralizar a maior parte das nossas investidas ofensivas. Criamos alguns mecanismos diferentes para tentar ter mais profundidade. Mas é um jogo muito difícil, muito duro, contra uma equipe que está com um ritmo competitivo até maior que o nosso’, declarou na coletiva.
Agora, o Grêmio tenta a sua recuperação diante do Sport, na Ilha do Retiro. O duelo está marcado para quinta-feira.

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