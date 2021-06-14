Tiago Nunes admite rendimento abaixo do Grêmio contra o Athletico

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio não começou bem o Campeonato Brasileiro. Na Arena, o Tricolor não jogou bem contra o Athletico e acabou superado por 1 a 0 e está na zona de rebaixamento.

Após o revés, o técnico Tiago Nunes não escondeu a baixa atuação do seu time e admitiu que o Furacão foi melhor.

‘A equipe adversária conseguiu neutralizar a maior parte das nossas investidas ofensivas. Criamos alguns mecanismos diferentes para tentar ter mais profundidade. Mas é um jogo muito difícil, muito duro, contra uma equipe que está com um ritmo competitivo até maior que o nosso’, declarou na coletiva.