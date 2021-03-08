Tiago Leonço fala sobre o acerto com o Guangzhou City e revela confiança para a temporada

Crédito: Tiago Leonço foi anunciado pelo Guangzhou City (Foto; Divulgação / Guangzhou City

Após ter um grande desempenho na segunda divisão chinesa pelo BeijingRenhe, sendo o artilheiro da equipe na competição, o atacante TiagoLeonço foi anunciado pelo Guangzhou City, antigo Guangzhou R&F, para adisputa da primeira divisão do país.

Veja a tabela do Inglês- O que mais me motivou a acertar com o Guangzhou City foi a confiança nomeu trabalho, que eles já tinham há muito tempo. Sempre me ajudaram e mederam a oportunidade de entrar no mercado chinês - disse o jogador.

No Beijing Renhe, foram oito gols em 17 partidas, além de duasassistências. Antes disso, o jogador atuava em Hong Kong, no time quepertencia ao Guangzhou City, o R&F, onde foi artilheiro e melhor jogadorda competição. Agora, o atacante, que assinou contrato de dois anos, terásua primeira oportunidade na equipe principal.

- A minha expectativa é muito grande, tenho uma grande confiança de queserá um ano muito especial para mim profissionalmente. Eu sempretrabalho com calma e humildade, sei que serão novos desafios para mimcomo profissional, mas eu sigo com foco e muito empenho para alcançarsempre o melhor para o clube e para mim - falou.