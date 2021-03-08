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futebol

Tiago Leonço fala sobre o acerto com o Guangzhou City e revela confiança para a temporada

Jogador brasileiro de 28 com passagem pela base do Grêmio assinou com equipe da primeira divisão chinesa...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 15:19
Crédito: Tiago Leonço foi anunciado pelo Guangzhou City (Foto; Divulgação / Guangzhou City
Após ter um grande desempenho na segunda divisão chinesa pelo BeijingRenhe, sendo o artilheiro da equipe na competição, o atacante TiagoLeonço foi anunciado pelo Guangzhou City, antigo Guangzhou R&F, para adisputa da primeira divisão do país.
Veja a tabela do Inglês- O que mais me motivou a acertar com o Guangzhou City foi a confiança nomeu trabalho, que eles já tinham há muito tempo. Sempre me ajudaram e mederam a oportunidade de entrar no mercado chinês - disse o jogador.
No Beijing Renhe, foram oito gols em 17 partidas, além de duasassistências. Antes disso, o jogador atuava em Hong Kong, no time quepertencia ao Guangzhou City, o R&F, onde foi artilheiro e melhor jogadorda competição. Agora, o atacante, que assinou contrato de dois anos, terásua primeira oportunidade na equipe principal.
- A minha expectativa é muito grande, tenho uma grande confiança de queserá um ano muito especial para mim profissionalmente. Eu sempretrabalho com calma e humildade, sei que serão novos desafios para mimcomo profissional, mas eu sigo com foco e muito empenho para alcançarsempre o melhor para o clube e para mim - falou.
Tiago tem 28 anos e também tem passagens por Portugal, Dinamarca eChipre. No Brasil, atuou profissionalmente por Novo Hamburgo eLajeadense, além de ter uma passagem nas categorias de base do Grêmio.

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