Tiago Chulapa elogia desempenho do time na pré-temporada tailandesa

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Quando trocou o Rayong FC, clube que liderou rumo à elite do futebol tailandês em 2019, pelo Nongbua Pitchaya no final de Maio, o atacante Tiago Chulapa sabia que teria totais condições de repetir o feito pela nova equipe. Após vencer dois dos principais clubes da primeira divisão do país em amistosos recentes, o brasileiro garante que o otimismo está ainda maior.

- Enfrentamos três times da Thai League, BG Pathum, Nakhon Ratchasima e Buriram. Derrotamos dois deles e enquanto atuamos com nossos titulares, vencemos também o terceiro. O saldo é bastante positivo coletivamente e também do ponto de vista individual, já que marquei dois gols e venho jogando cada vez com mais desenvoltura - disse.

Tiago foi o segundo maior artilheiro da Tailândia no último ano e peça chave na campanha do acesso do Rayong à Liga Tailandesa. Com 22 gols em 29 partidas, valorizou-se no mercado local e despertou o interesse do Nongbua, que além de construir um novo estádio, fez um alto investimento para a temporada que deve se iniciar daqui a um mês. O paranaense revela seu objetivo particular na Thai League 2 20/21.