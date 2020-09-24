Tiago Chulapa comemora volta à liderança de seu time na Tailândia

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Um dos grandes favoritos da edição 2020 da Thai League 2, o NongBua Pitchaya voltou a vencer na competição e reassumiu a primeira colocação do torneio. Com boa atuação do atacante Tiago Chulapa, a equipe bateu o então líder Phrae por3 a 2 na última rodada. Para o curitibano, o reencontro com a vitória após três empates foi fundamental.

- Entramos em campo com a responsabilidade de por o NongBua novamente no caminho das vitórias. Saímos atrás, viramos o placar, sofremos o empate, mas felizmente aos 48 minutos da etapa final marcamos o gol decisivo. Somos líderes, permanecemos invictos e estamos jogando um bom futebol. Nosso começo de caminhada está sendo como previsto - declarou.

No próximo sábado o NongBua Pitchaya visitará o Samut Sakhon, equipe que está atualmente na zona de rebaixamento da competição. Para o camisa 88, o equilíbrio de seu time é o que vem sustentando a boa campanha até aqui.