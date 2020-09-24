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futebol

Tiago Chulapa comemora volta à liderança de seu time na Tailândia

Atacante brasileiro diz que segredo do sucesso é o equilíbrio do NongBua Pitchaya...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 20:22
Crédito: Divulgação
Um dos grandes favoritos da edição 2020 da Thai League 2, o NongBua Pitchaya voltou a vencer na competição e reassumiu a primeira colocação do torneio. Com boa atuação do atacante Tiago Chulapa, a equipe bateu o então líder Phrae por3 a 2 na última rodada. Para o curitibano, o reencontro com a vitória após três empates foi fundamental.
- Entramos em campo com a responsabilidade de por o NongBua novamente no caminho das vitórias. Saímos atrás, viramos o placar, sofremos o empate, mas felizmente aos 48 minutos da etapa final marcamos o gol decisivo. Somos líderes, permanecemos invictos e estamos jogando um bom futebol. Nosso começo de caminhada está sendo como previsto - declarou.
No próximo sábado o NongBua Pitchaya visitará o Samut Sakhon, equipe que está atualmente na zona de rebaixamento da competição. Para o camisa 88, o equilíbrio de seu time é o que vem sustentando a boa campanha até aqui.
- Possuímos o terceiro melhor ataque e uma das três melhores defesas entre todos os disputantes. Isso indica claramente que estamos bem em todos os setores e isso é essencial num campeonato longo como esse - definiu.

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