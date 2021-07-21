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Thyganá projeta a reta final do Bahia de Feira na primeira fase do Baianão sub-20 e garante: 'Nada é impossível'

O Bahia de Feira ocupa a sexta colocação do Grupo 1 e tem chances remotas de conseguir a classificação para a próxima fase; o zagueiro admite a fase ruim, mas mostra confiança...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 15:37

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 15:37
Crédito: Divulgação/Assessoria
O Campeonato Baiano sub-20 se aproxima da reta final, e, até aqui, o Bahia de Feira não vive um grande momento. O time ocupa a a sexta colocação - de sete equipes - no grupo 1 da competição. No entanto, como os quatro primeiros avançam para a próxima fase, ainda há, mesmo que remotas, chances matemáticas de classificação. O zagueiro Thyganá Alves admitiu a fase ruim do Bahia de Feira e destacou que o grupo não conseguiu concluir as boas oportunidades criadas.
> Veja as melhores fotos do primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio- Nossa equipe não teve o começo esperado, erramos muito e acabamos sendo punidos pelos adversários. Em todos os jogos conseguimos criar muitas chances de gol, mas infelizmente sem êxito, esse final de competição será bem difícil para nós.
> Veja e simule a tabela da Série A do Brasileirão
O Bahia de Feira ainda tem dois jogos, válidos pelas rodadas seis e sete na competição, contra o Doce Mel, último colocado do grupo, e Fluminense-BA, respectivamente. Assim, Thyganá mostrou que ainda acredita na classificação, por mais que seja difícil, e ressaltou que, no futebol, nada é impossível.
- A expectativa ainda é que a gente consiga a classificação. Por mais difícil que seja, no futebol, nada é impossível. Além disso, vejo que temos um bom grupo e que estamos evoluindo a cada jogo. Enquanto houver chances, eu irei acreditar na equipe.
O próximo jogo do Bahia de Feira será neste sábado, 24 de julho, às 15h, contra o Doce Mel, na Arena Cajueiro, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Baiano sub-20.

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