Thuram é multado e suspenso por seis jogos após cuspir em adversário

O atacante Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, foi multado em um mês de salário pelo clube alemão após cuspir no rosto do zagueiro Stefan Posch, do Hoffenheim, no último sábado. A partida válida pelo Campeonato Alemão, terminou com vitória por 2 a 1 dos Alces.
Depois do ocorrido, que acarretou na expulsão do filho de Lilian Thuram, campeão mundial com a França em 1998, a Bundesliga anunciou nesta segunda-feira que o atleta foi punido por seis jogos na competição nacional.
Após a partida, o jogador foi até as redes sociais e se desculpou pela agressão com o adversário.