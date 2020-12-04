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futebol

Thonny Anderson espera repetir média de gols no Brasileirão

Meia-atacante também é otimista também quanto às perspectivas do Red Bull Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 17:44

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:44

Crédito: Divulgação
Aos 22 anos, o meia-atacante Thonny Anderson disputa nessa temporada a sua terceira edição de Série A do Brasileirão. Nas duas anteriores, por Grêmio e Athletico-PR, o jogador marcou três gols em cada, além de ter dado algumas assistências. Restando 15 rodadas para o fim da competição, o jogador do Red Bull Bragantino espera superar sua marca dos últimos anos.
- Desejo superar o número de gols que fiz nas últimas edições do Brasileiro. Infelizmente estava lesionado quando a competição se iniciou e isso atrapalhou um pouco, mas há ainda 40% do campeonato para ser disputado e tenho certeza que serei muito útil ao Red Bull - afirmou.
Thonny é otimista também quanto às perspectivas da equipe. Realizando uma campanha de recuperação, o Red Bull Bragantino está hoje em 15º lugar no Campeonato Brasileiro, três pontos acima do Z4, mas também três abaixo do nono colocado. Para o atleta, o time é capaz de chegar e se consolidar no bloco de cima.
- Estamos em evolução, mostrando que nosso lugar não é na parte inferior da tabela. Tenho certeza que seguiremos crescendo e inevitavelmente vamos obter uma posição honrosa - definiu.

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