Thonny Anderson espera repetir média de gols no Brasileirão

Crédito: Divulgação

Aos 22 anos, o meia-atacante Thonny Anderson disputa nessa temporada a sua terceira edição de Série A do Brasileirão. Nas duas anteriores, por Grêmio e Athletico-PR, o jogador marcou três gols em cada, além de ter dado algumas assistências. Restando 15 rodadas para o fim da competição, o jogador do Red Bull Bragantino espera superar sua marca dos últimos anos.

- Desejo superar o número de gols que fiz nas últimas edições do Brasileiro. Infelizmente estava lesionado quando a competição se iniciou e isso atrapalhou um pouco, mas há ainda 40% do campeonato para ser disputado e tenho certeza que serei muito útil ao Red Bull - afirmou.

Thonny é otimista também quanto às perspectivas da equipe. Realizando uma campanha de recuperação, o Red Bull Bragantino está hoje em 15º lugar no Campeonato Brasileiro, três pontos acima do Z4, mas também três abaixo do nono colocado. Para o atleta, o time é capaz de chegar e se consolidar no bloco de cima.