AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Thomas Tuchel, ex-técnico do PSG, está na mira do Chelsea

Frank Lampard está muito pressionado após sequência de resultados ruins e altos investimentos no mercado. Alemão estaria interessado em trabalhar na Inglaterra...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 12:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 12:25
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
O Chelsea estuda a contratação do técnico Thomas Tuchel para a próxima temporada, segundo o “Bild”. O interesse cresce pelo fato do alemão estar livre no mercado após ter sido demitido do Paris Saint-Germain e também devido aos maus resultados de Frank Lampard com os Blues após altos investimentos no mercado.As informações do jornal alemão indicam que o treinador também estaria muito interessado com a oportunidade de trabalhar no Chelsea e comandar os compatriotas Timo Werner, Kai Havertz e Antonio Rudiger. O técnico não planeja um ano sabático e aguarda ofertas para retornar aos trabalhos.
> Veja a tabela da Premier League
Já houve contatos entre o clube londrino e Thomas Tuchel quando o comandante deixou o Borussia Dortmund em 2017, mas a negociação não prosseguiu. Lampard está pressionado após três derrotas em quatro jogos na Premier League, além da eliminação na Copa da Liga Inglesa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo Trump anuncia novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros
Fórum de Viana
Homem é detido ao se passar por advogado durante audiência no ES
Imagem de destaque
Fumaça encobre bairros e chama atenção em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados