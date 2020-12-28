Thomas Tuchel, ex-técnico do PSG, está na mira do Chelsea

O Chelsea estuda a contratação do técnico Thomas Tuchel para a próxima temporada, segundo o “Bild”. O interesse cresce pelo fato do alemão estar livre no mercado após ter sido demitido do Paris Saint-Germain e também devido aos maus resultados de Frank Lampard com os Blues após altos investimentos no mercado.As informações do jornal alemão indicam que o treinador também estaria muito interessado com a oportunidade de trabalhar no Chelsea e comandar os compatriotas Timo Werner, Kai Havertz e Antonio Rudiger. O técnico não planeja um ano sabático e aguarda ofertas para retornar aos trabalhos.