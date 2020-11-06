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futebol

Thomas Tuchel está próximo de demissão no Paris Saint-Germain

Nasser Al-Khelaifi está reunido no Catar para discutir possibilidade de saída precoce do alemão. Nome de Thiago Motta é especulado para assumir lugar do atual comandante...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 10:28

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 10:28

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
O técnico Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain, pode estar perto de ser demitido. Segundo o “L’Equipe”, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, e Emir al-Thani estão reunidos em Doha, capital do Catar, para discutir a possível saída do técnico alemão. Leonardo, diretor esportivo do clube, não deve se opor a mudança.
O início ruim no Campeonato Francês e a possibilidade de não classificar o PSG às oitavas de final da Liga dos Campeões são os principais fatores que incomodam os mandatários. No entanto, caso demita o comandante, o clube deve pagar uma multa de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões), uma cifra alta em meio a crise financeira.
O jogo contra o RB Leipzig, em Paris, pela Champions League será chave para a permanência do treinador que tem contrato até o final da temporada. O nome de Thiago Motta começa a aparecer na órbita do clube francês para substituir Tuchel. O ítalo-brasileiro está sem clube desde que foi demitido do Genoa, mas já treinou a equipe sub-19 do PSG.

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