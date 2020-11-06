Thomas Tuchel está próximo de demissão no Paris Saint-Germain

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

O técnico Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain, pode estar perto de ser demitido. Segundo o “L’Equipe”, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, e Emir al-Thani estão reunidos em Doha, capital do Catar, para discutir a possível saída do técnico alemão. Leonardo, diretor esportivo do clube, não deve se opor a mudança.

O início ruim no Campeonato Francês e a possibilidade de não classificar o PSG às oitavas de final da Liga dos Campeões são os principais fatores que incomodam os mandatários. No entanto, caso demita o comandante, o clube deve pagar uma multa de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões), uma cifra alta em meio a crise financeira.