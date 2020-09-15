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futebol

Thomas Tuchel confirma Marquinhos como novo capitão do PSG

Defensor é um dos pilares do elenco parisiense e homem de confiança de Thomas Tuchel...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 15:03
Crédito: MARTIN BUREAU / AFP
Com a saída de Thiago Silva, a braçadeira de capitão no PSG ficou vaga. E se o artefato já estava acostumado a ser usado por um brasileiro, a rotina será mantida. O técnico Thomas Tuchel confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Marquinhos é o novo capitão do clube.- Faz sentido que ele pegue a braçadeira nesta temporada. O Marquinhos no meio-campo oferece muitas soluções, é capaz de ajudar os zagueiros centrais, e de ser decisivo na frente. Dada a situação, vamos precisar dele no centro da defesa, mas ele pode fazer as duas coisas, é muito versátil agora. É uma coisa boa para nós, ele está voltando a treinar e estamos muito felizes com isso - disse o treinador.
Apesar de ser confirmado como novo capitão, o brasileiro ainda não deve enfrentar o Metz, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Francês. O defensor se recupera do novo coronavírus.

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