Thomas Tuchel confirma Marquinhos como novo capitão do PSG

Com a saída de Thiago Silva, a braçadeira de capitão no PSG ficou vaga. E se o artefato já estava acostumado a ser usado por um brasileiro, a rotina será mantida. O técnico Thomas Tuchel confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Marquinhos é o novo capitão do clube.- Faz sentido que ele pegue a braçadeira nesta temporada. O Marquinhos no meio-campo oferece muitas soluções, é capaz de ajudar os zagueiros centrais, e de ser decisivo na frente. Dada a situação, vamos precisar dele no centro da defesa, mas ele pode fazer as duas coisas, é muito versátil agora. É uma coisa boa para nós, ele está voltando a treinar e estamos muito felizes com isso - disse o treinador.