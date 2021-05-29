Thomas Tuchel comemora título da Champions: 'Conquista fantástica'

Crédito: SUSANA VERA / POOL / AFP

Finalista da Champions League pelo segundo ano consecutivo, Thomas Tuchel enfim conquistou o título continental. Neste sábado, após o Chelsea bater o Manchester City por 1 a 0, o treinador alemão celebrou o título e disse que esta conquista foi "fantástica".

+ Veja a tabela final da Champions League- Os jogadores estavam determinados a ganhar isto. Queríamos ser uma pedra no sapato do Manchester City. Encorajamos todos a dar um passo à frente, ser mais corajosos e criar contra-ataques perigosos. Foi um jogo duro e físico. Tivemos que ajudar uns aos outros. É uma grande experiência e um grande sucesso. Todos vamos lucrar com isso e vamos usá-lo para continuar com fome, crescer e evoluir. É uma conquista fantástica. Todos estão de parabéns.

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Terceiro alemão consecutivo a conquistar a Champions League, Tuchel falou sobre a partida, elogiou o Manchester City e disse que sua equipe fez o que foi preciso para conquistar o título. Antes do treinador do Chelsea, Jürgen Klopp com o Liverpool (2019) e Hansi Flick com o Bayern (2020) foram campeões.