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futebol

Thomas Tuchel comemora título da Champions: 'Conquista fantástica'

Técnico do Chelsea celebra conquista e diz que equipe fez o que foi preciso para neutralizar o Manchester City. Ele é o terceiro alemão a conquistar o torneio de forma seguida...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 19:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 19:31
Crédito: SUSANA VERA / POOL / AFP
Finalista da Champions League pelo segundo ano consecutivo, Thomas Tuchel enfim conquistou o título continental. Neste sábado, após o Chelsea bater o Manchester City por 1 a 0, o treinador alemão celebrou o título e disse que esta conquista foi "fantástica".
+ Veja a tabela final da Champions League- Os jogadores estavam determinados a ganhar isto. Queríamos ser uma pedra no sapato do Manchester City. Encorajamos todos a dar um passo à frente, ser mais corajosos e criar contra-ataques perigosos. Foi um jogo duro e físico. Tivemos que ajudar uns aos outros. É uma grande experiência e um grande sucesso. Todos vamos lucrar com isso e vamos usá-lo para continuar com fome, crescer e evoluir. É uma conquista fantástica. Todos estão de parabéns.
+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"
Terceiro alemão consecutivo a conquistar a Champions League, Tuchel falou sobre a partida, elogiou o Manchester City e disse que sua equipe fez o que foi preciso para conquistar o título. Antes do treinador do Chelsea, Jürgen Klopp com o Liverpool (2019) e Hansi Flick com o Bayern (2020) foram campeões.
- O Manchester City era um adversário forte, sabíamos que precisávamos de uma exibição de alto nível, de uma forte ligação hoje, para ter a oportunidade de ganhar este jogo e foi isso que fizemos. Estou muito feliz por partilhar este momento com a equipa e com todos os que tanto trabalham no clube. Agora é a hora de comemorar por alguns dias e aproveitar - disse.

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