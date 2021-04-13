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Thomas Tuchel cita dificuldade para enfrentar o Porto e afirma não querer o Liverpool na semifinal

Técnico do Chelsea elogia os portugueses, fala que seu time fez partida segura e diz que Real Madrid ainda não está classificado: 'Esse jogo está longe de ter terminado'...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 18:56
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Após garantir a classificação para as semifinais da Champions League, o técnico Thomas Tuchel, do Chelsea, afirmou que sua equipe teve dificuldades de encarar o Porto. Apesar da derrota por 1 a 0, os Blues voltam a ficar entre os quatro melhores depois de sete anos.
+ Veja a tabela da Champions League- Aceitamos o que era necessário. Foi uma luta dura, muito dura. Pode não ter sido o melhor jogo para assistir na TV, mas do lado de fora foi um jogo muito intenso, um jogo muito rápido. Foi muito difícil jogar contra eles e escapar da pressão - disse Tuchel para a "BT Sport".
- O Porto é uma equipe que consegue fazer os outros times apresentarem um desempenho inferior, aconteceu na fase de grupos e contra a Juventus. Mas parte de uma exibição é não deixar os outros jogarem e fizemos isso. Até o tiro de sorte no último minuto, não perdemos nenhuma chance - completou.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Nas semifinais, o Chelsea encara o vencedor de Real Madrid e Liverpool. Podendo ter um confronto doméstico, o alemão citou que não gosta de enfrentar times do mesmo país.
- Não desejo nada, mas, em geral, na Champions League, gosto de não jogar contra equipas da própria liga. Esse jogo está longe de ter terminado, vou assistir e é um prazer assisti-lo como semifinalista. Tudo é possível, o Liverpool é muito forte em casa - finalizou.

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