Thomas Tuchel cita dificuldade para enfrentar o Porto e afirma não querer o Liverpool na semifinal

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Após garantir a classificação para as semifinais da Champions League, o técnico Thomas Tuchel, do Chelsea, afirmou que sua equipe teve dificuldades de encarar o Porto. Apesar da derrota por 1 a 0, os Blues voltam a ficar entre os quatro melhores depois de sete anos.

+ Veja a tabela da Champions League- Aceitamos o que era necessário. Foi uma luta dura, muito dura. Pode não ter sido o melhor jogo para assistir na TV, mas do lado de fora foi um jogo muito intenso, um jogo muito rápido. Foi muito difícil jogar contra eles e escapar da pressão - disse Tuchel para a "BT Sport".

- O Porto é uma equipe que consegue fazer os outros times apresentarem um desempenho inferior, aconteceu na fase de grupos e contra a Juventus. Mas parte de uma exibição é não deixar os outros jogarem e fizemos isso. Até o tiro de sorte no último minuto, não perdemos nenhuma chance - completou.

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Nas semifinais, o Chelsea encara o vencedor de Real Madrid e Liverpool. Podendo ter um confronto doméstico, o alemão citou que não gosta de enfrentar times do mesmo país.