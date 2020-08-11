Thomas Tuchel admite que Mbappé tem chances de enfrentar a Atalanta

Crédito: Divulgação / PSG / Site oficial

Na véspera do duelo decisivo do Paris Saint-Germain contra a Atalanta, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o técnico parisiense, Thomas Tuchel, afirmou que existem chances do atacante Kylian Mbappé entrar em campo nesta quarta-feira.

- Se Kylian fizer um bom treino nesta terça-feira e tudo correr bem, ele estará no elenco na quarta-feira - disse Tuchel, na coletiva antes do treinamento da equipe, que também falou sobre Verratti.

- Temos que esperar, ser pacientes com Marco. Foi impossível para ele correr na semana passada. Ele fez de novo na segunda-feira. Ele levou uma pancada no treinamento e deu muito azar. Ele pode acelerar de novo, isso é bom.Tuchel também falou sobre o adversário da partida e elogiou muito a equipe da Atalanta.

- A Atalanta é uma equipe especial, muito física, que tem um estilo único, joga um contra um em todo o campo. Ela ataca com sete jogadores no campo adversário. Jogar contra ela é complicado, difícil. Ela marca muitos gols. Portanto, é um grande desafio. Sempre existe a possibilidade de encontrar espaços. Teremos que jogar um grande jogo.

Com jogo único para definir o semifinalista, Tuchel sabe que sua equipe precisará estar muito mais atenta.