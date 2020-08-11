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futebol

Thomas Tuchel admite que Mbappé tem chances de enfrentar a Atalanta

Técnico do Paris Saint-Germain concedeu coletiva pré-jogo e falou sobre o atacante francês, que sofreu lesão no tornozelo direito no dia 24 de julho na final da Copa da França...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 16:36

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 16:36

Crédito: Divulgação / PSG / Site oficial
Na véspera do duelo decisivo do Paris Saint-Germain contra a Atalanta, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o técnico parisiense, Thomas Tuchel, afirmou que existem chances do atacante Kylian Mbappé entrar em campo nesta quarta-feira.
- Se Kylian fizer um bom treino nesta terça-feira e tudo correr bem, ele estará no elenco na quarta-feira - disse Tuchel, na coletiva antes do treinamento da equipe, que também falou sobre Verratti.
- Temos que esperar, ser pacientes com Marco. Foi impossível para ele correr na semana passada. Ele fez de novo na segunda-feira. Ele levou uma pancada no treinamento e deu muito azar. Ele pode acelerar de novo, isso é bom.Tuchel também falou sobre o adversário da partida e elogiou muito a equipe da Atalanta.
- A Atalanta é uma equipe especial, muito física, que tem um estilo único, joga um contra um em todo o campo. Ela ataca com sete jogadores no campo adversário. Jogar contra ela é complicado, difícil. Ela marca muitos gols. Portanto, é um grande desafio. Sempre existe a possibilidade de encontrar espaços. Teremos que jogar um grande jogo.
Com jogo único para definir o semifinalista, Tuchel sabe que sua equipe precisará estar muito mais atenta.
- Será uma partida tática, mas também será disputada de cabeça. Será necessário jogar com o mesmo espírito que demonstrou nos treinos dos últimos dias, um misto de concentração, bom ambiente e competição entre os jogadores. Teremos que jogar com um sorriso.

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