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Thomas Partey explica diferenças entre Simeone e Mikel Arteta

Meio-campista trabalhou anos com o argentino no Atlético de Madrid e foi contratado pelo Arsenal nesta temporada. Principal ponto está no modelo de marcação e pressão ao rival...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 09:25

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 09:25

Crédito: Partey está em sua primeira temporada com o Arsenal (Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP
Thomas Partey, meio-campista do Arsenal, explicou as principais diferenças que enxerga entre os técnicos Diego Simeone e Mikel Arteta. Em entrevista ao canal “Stadium Astro”, o ganês explicou que tem evoluído no futebol inglês ao lado do comandante espanhol apesar das lesões o estarem atrapalhando.- Arteta está me ajudando muito. No Atlético, jogava em uma posição semelhante, mas era preciso estar bem colocado para pressionar o homem que você marcava. Aqui você tem que ter em conta qual companheiro tem a bola e com quem você está na linha. Arteta e Simeone querem estar no controle. A diferença é que aqui não damos oportunidades, pressionamos em cima do primeiro ao último minuto. No Atlético, às vezes, era preciso esperar o adversário se aproximar e então pressionar contra.
> Veja a tabela da Premier League
O ganês foi contratado pelos Gunners na última janela de verão europeu, mas só participou de 13 jogos com a camisa do clube de Londres, sendo 11 pela Premier League. O meio-campista também elogiou a chegada de Odegaard por empréstimo e afirmou que o clube tenta se aproximar dos objetivos para a temporada com a montagem de um elenco forte.

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