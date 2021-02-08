Thomas Partey explica diferenças entre Simeone e Mikel Arteta

Thomas Partey, meio-campista do Arsenal, explicou as principais diferenças que enxerga entre os técnicos Diego Simeone e Mikel Arteta. Em entrevista ao canal “Stadium Astro”, o ganês explicou que tem evoluído no futebol inglês ao lado do comandante espanhol apesar das lesões o estarem atrapalhando.- Arteta está me ajudando muito. No Atlético, jogava em uma posição semelhante, mas era preciso estar bem colocado para pressionar o homem que você marcava. Aqui você tem que ter em conta qual companheiro tem a bola e com quem você está na linha. Arteta e Simeone querem estar no controle. A diferença é que aqui não damos oportunidades, pressionamos em cima do primeiro ao último minuto. No Atlético, às vezes, era preciso esperar o adversário se aproximar e então pressionar contra.