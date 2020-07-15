Thomas Partey diz 'não' ao Arsenal e deve ficar no Atlético de Madrid

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O futuro do meio-campista Thomas Partey deve ser seguir no Atlético de Madrid, segundo o portal “Ghana Soccernet”. O site afirma que o atleta não tem interesse de ir para o Arsenal, principal ameaça ao clube espanhol, e que deve renovar com a equipe colchonera para dobrar seu salário e aumentar a cláusula de rescisão de contrato que atualmente é de 50 milhões de euros (R$ 309 milhões).

O time da capital espanhola espera que o ganês aceite a renovação antes da disputa da Liga dos Campeões, apesar de possuir vínculo até 2023. O atleta é o terceiro mais utilizado do plantel por Simeone, ficando atrás apenas do goleiro Oblak e do meio-campista Saúl e, por isso, verá uma maior valorização nos números do novo acordo.