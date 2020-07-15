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futebol

Thomas Partey diz 'não' ao Arsenal e deve ficar no Atlético de Madrid

Meio-campista ganês está próximo de uma renovação que dobraria seu atual salário e aumentaria a cláusula de rescisão contratual. Atleta é o terceiro mais utilizado no elenco...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 12:09
Crédito: AFP
O futuro do meio-campista Thomas Partey deve ser seguir no Atlético de Madrid, segundo o portal “Ghana Soccernet”. O site afirma que o atleta não tem interesse de ir para o Arsenal, principal ameaça ao clube espanhol, e que deve renovar com a equipe colchonera para dobrar seu salário e aumentar a cláusula de rescisão de contrato que atualmente é de 50 milhões de euros (R$ 309 milhões).
O time da capital espanhola espera que o ganês aceite a renovação antes da disputa da Liga dos Campeões, apesar de possuir vínculo até 2023. O atleta é o terceiro mais utilizado do plantel por Simeone, ficando atrás apenas do goleiro Oblak e do meio-campista Saúl e, por isso, verá uma maior valorização nos números do novo acordo.
Além disso, o projeto esportivo do Atlético é muito mais atraente do que o do Arsenal para o jogador de 27 anos. Os Gunners passam por um momento de reformulação e não está em zona de classificação nem para Liga Europa, enquanto no clube atual já tem garantia de disputar a próxima Liga dos Campeões.

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