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futebol

Thomas Muller testa positivo para Covid e está fora da final do Mundial

Técnico Hansi-Flick perde segundo jogador de última hora. Boateng voltou para a Alemanha na última quarta-feira por conta da morte de sua ex-namorada...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 08:30

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Divulgação / Site oficial do Bayern
Thomas Muller testou positivo para a Covid-19 e está fora da final do Mundial de Clubes contra o Tigres. O Bayern de Munique perdeu seu segundo jogador de forma inesperada, pois na última quarta-feira o zagueiro Boateng conseguiu permissão para retornar à Alemanha por conta da morte de sua ex-namorada.Por conta do diagnóstico do camisa 25, todo o elenco terá que passar por novos testes antes do duelo desta quinta-feira. A imprensa alemã não informou de nenhum outro caso positivo e o atacante pode ser substituído por Musiala ou Choupo-Moting. Para este torneio, os bávaros já viajaram sem Goretzka e Javi Martínez por testarem positivo para o novo coronavírus ainda em Munique.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
Além da partida contra os mexicanos, Muller irá perder o confronto contra o Armínia, pela Bundesliga, na próxima segunda-feira e é dúvida para o duelo contra o Frankfurt, no próximo dia 20 de fevereiro. A ausência do alemão será sentida, uma vez que o veterano faz ótima temporada com 13 gols e 14 assistências.

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