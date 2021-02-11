Thomas Muller testa positivo para Covid e está fora da final do Mundial

Thomas Muller testou positivo para a Covid-19 e está fora da final do Mundial de Clubes contra o Tigres. O Bayern de Munique perdeu seu segundo jogador de forma inesperada, pois na última quarta-feira o zagueiro Boateng conseguiu permissão para retornar à Alemanha por conta da morte de sua ex-namorada.Por conta do diagnóstico do camisa 25, todo o elenco terá que passar por novos testes antes do duelo desta quinta-feira. A imprensa alemã não informou de nenhum outro caso positivo e o atacante pode ser substituído por Musiala ou Choupo-Moting. Para este torneio, os bávaros já viajaram sem Goretzka e Javi Martínez por testarem positivo para o novo coronavírus ainda em Munique.