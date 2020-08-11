Thomas Muller prega humildade antes de encarar o Barcelona

O Bayern de Munique vive uma grande fase e está invicto desde o dia sete de dezembro de 2019, somando 26 vitórias, um empate e dois títulos conquistados na temporada. O atacante Thomas Muller, em entrevista para a revista “Kicker”, afirmou que o próximo duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões deve ser encarado com humildade.

- Nós vamos de recorde em recorde e isso não é coincidência. Mas jogamos cada partida com humildade. O Barcelona não ganhou o Campeonato Espanhol e mostrou alguns problemas, mas em jogo único pode acontecer qualquer coisa.Os bávaros venceram o Chelsea em Munique por 4 a 1, enquanto os catalães triunfaram sobre o Napoli no Camp Nou por 3 a 1. Ambos os times se enfrentam e buscam conquistar uma vaga na semifinal do maior torneio de futebol europeu nesta sexta-feira. Quem passar de fase irá encarar o vencedor de Manchester City e Lyon.