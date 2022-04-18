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futebol

Thomas Müller está perto de renovar com o Bayern de Munique

Ídolo do clube está em fim de contrato, mas está próximo de acertar a renovação de vínculo por mais dois anos
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LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 12:18

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 12:18

Müller deve continuar no Bayern de Munique! De acordo com o jornal ‘Bild’, o ídolo do clube deve renovar seu vínculo com a equipe por mais dois anos, até 2025. O atual vínculo do jogador vai até junho de 2023.> Bayern de Munique vence o Arminia Bielefeld e pode ser campeão da Bundesliga na próxima rodada
- Estamos em boas conversas. Ambos os lados querem (uma renovação). Acho que uma solução será encontrada no final - revelou o jogador ao jornal alemão.
Thomas Müller foi revelado nas categorias de base do Bayern de Munique e nunca vestiu a camisa de outro clube profissionalmente. Desde então, o jogador já soma dois títulos de Champions League, 10 de Campeonato Alemão, seis Copa da Alemanha e dois Mundial de Clubes.
Crédito: MüllerdeveseguirnoBayerndeMunique(Foto:TobiasSCHWARZ/AFP

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