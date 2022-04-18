Thomas Müller está perto de renovar com o Bayern de Munique

Müller deve continuar no Bayern de Munique! De acordo com o jornal ‘Bild’, o ídolo do clube deve renovar seu vínculo com a equipe por mais dois anos, até 2025. O atual vínculo do jogador vai até junho de 2023.> Bayern de Munique vence o Arminia Bielefeld e pode ser campeão da Bundesliga na próxima rodada

- Estamos em boas conversas. Ambos os lados querem (uma renovação). Acho que uma solução será encontrada no final - revelou o jogador ao jornal alemão.

Thomas Müller foi revelado nas categorias de base do Bayern de Munique e nunca vestiu a camisa de outro clube profissionalmente. Desde então, o jogador já soma dois títulos de Champions League, 10 de Campeonato Alemão, seis Copa da Alemanha e dois Mundial de Clubes.