Thomas Muller conta com quem gostaria de atuar entre Messi e CR7

Crédito: SASCHA SCHUERMANN / AFP

O atacante Thomas Muller revelou com qual jogador gostaria de jogar entre Messi e Cristiano Ronaldo. O alemão disse que por conta da sua mudança no estilo de jogo, atualmente ele iria preferir formar uma parceria com o português, pois se vê em um momento como um assistente e não como um goleador, como no início de sua trajetória.

- No começo da minha carreira, gostaria de ter jogado com Messi, porque eu ia mais na área, marcava mais gols. Agora faço mais assistências e necessitaria mais do Cristiano Ronaldo. Mas tenho Lewandowski que está em uma forma impressionante.

O atacante também elogiou ambos os jogadores pelas histórias construídas no futebol, mas lembra a importância de ter um time ao lado de todo grande jogador.

- Tiro o chapéu para os dois por tudo o que fizeram. No título mundial, joguei contra os dois e vencemos da mesma maneira que fizemos no caminho para várias finais de Liga dos Campeões e o título em 2013. Todo jogador precisa de time.