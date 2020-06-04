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Thomas Muller conta com quem gostaria de atuar entre Messi e CR7

No entanto, alemão do Bayern de Munique diz que está muito satisfeito em jogar ao lado de Lewandowski. Atacante também comentou sobre mudanças de características...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 14:51

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 14:51

Crédito: SASCHA SCHUERMANN / AFP
O atacante Thomas Muller revelou com qual jogador gostaria de jogar entre Messi e Cristiano Ronaldo. O alemão disse que por conta da sua mudança no estilo de jogo, atualmente ele iria preferir formar uma parceria com o português, pois se vê em um momento como um assistente e não como um goleador, como no início de sua trajetória.
- No começo da minha carreira, gostaria de ter jogado com Messi, porque eu ia mais na área, marcava mais gols. Agora faço mais assistências e necessitaria mais do Cristiano Ronaldo. Mas tenho Lewandowski que está em uma forma impressionante.
O atacante também elogiou ambos os jogadores pelas histórias construídas no futebol, mas lembra a importância de ter um time ao lado de todo grande jogador.
- Tiro o chapéu para os dois por tudo o que fizeram. No título mundial, joguei contra os dois e vencemos da mesma maneira que fizemos no caminho para várias finais de Liga dos Campeões e o título em 2013. Todo jogador precisa de time.
No início de sua carreira, Muller era mais artilheiro, tanto que nas duas primeiras Copas do Mundo chegou a marcar 10 gols. Antes da chegada de Lewandowski no Bayern, o alemão também tinha uma função mais central na equipe, enquanto na atual temporada já possui 18 assistências e apenas sete gols em 29 jogos da Bundesliga.E MAIS:Agente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real MadridGuardiola quer contratar Bennacer para o City na próxima temporadaLiverpool surge como novo interessado por DembéléParis Saint-Germain pode oferecer Icardi a Juventus por Pjanic E MAIS:

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