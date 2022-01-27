Thomas Müller atrai interesse de clubes da Premier League e pode deixar o Bayern de Munique

Thomas Müller pode estar de saída do Bayern de Munique. O jogador alemão tem contrato com o clube até o final de 2023 e ainda não chegou a um acordo por uma renovação. Segundo o jornal ‘SportBild’, Newcastle e Everton estão interessados na contratação do atacante.> Em busca de novo clube, Eriksen treina no Ajax: 'Quero recuperar minha antiga forma física'

Campeão do Mundo pela Alemanha em 2014, Müller está no Bayern de Munique desde as categorias de base e, por isso, tem uma identificação muito forte com os bávaros. Dessa forma, a saída do atacante é considerada difícil e o clube já deve começar as negociações por uma renovação de contrato com seu ídolo.

‘Novo rico’ do futebol mundial, o Newcastle busca um nome para liderar a equipe nessa nova era do clube. Até o momento, os Magpies anunciaram as contratações do lateral Trippier e do atacante Chris Wood.

Aos 32 anos, Müller vem fazendo uma boa temporada pelo Bayern de Munique. O atacante já conta com nove gols marcados e 20 assistências em 29 partidas disputadas.