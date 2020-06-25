Thomas Meunier é anunciado como reforço pelo Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund anunciou de maneira oficial a contratação do lateral direito Thomas Meunier, ex-jogador do Paris Saint Germain. O atleta chegou sem custos ao clube alemão, pois estava em fim de contrato com os franceses e assinou um vínculo até 2024. Aos 28 anos, o jogador também pode atuar na zaga.
Em sua apresentação, o belga disse gostar e se identificar com o estilo de jogo aurinegro. Além disso, o defensor se diz entusiasmado para conhecer a torcida.
- O Borussia Dortmund joga exatamente o futebol que eu quero jogar: emocionante, autêntico e natural. O clube é conhecido por seus torcedores e a atmosfera no jogo contra o PSG no Signal Iduna Park influenciou minha decisão. Sou ambicioso e gostaria de ganhar títulos com o Dortmund.
A contratação de Meunier também foi bastante elogiada por Michael Zorc, diretor esportivo do time que renovou seu contrato. O lateral chega com uma bagagem pesada com cinco títulos conquistados na França. Na atual temporada, participou de 27 jogos partidas, marcou um gol e anotou duas assistências.