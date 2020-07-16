Thomas Meunier critica e desmente Leonardo, diretor esportivo do PSG

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O lateral direito Thomas Meunier não deve jogar a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, apesar da permissão do Borussia Dortmund. O clube francês se negou a cumprir as condições do belga e da equipe alemão. Em entrevista à agência “DPA”, o defensor criticou a postura de Leonardo, diretor esportivo do time da capital francesa.

- Leonardo nunca tentou chegar em um acordo com o Dortmund e muito menos comigo. Queria que fosse jogar no PSG praticamente de graça. Leonardo disse à imprensa francesa que me neguei a prorrogar o contrato, mas não é verdade e quero deixar claro.