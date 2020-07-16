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futebol

Thomas Meunier critica e desmente Leonardo, diretor esportivo do PSG

Lateral direito belga não ampliou contrato até o fim da disputa da Liga dos Campeões e acertou sua transferência para o Borussia Dortmund para a próxima temporada...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 12:34

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 12:34
Crédito: AFP
O lateral direito Thomas Meunier não deve jogar a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, apesar da permissão do Borussia Dortmund. O clube francês se negou a cumprir as condições do belga e da equipe alemão. Em entrevista à agência “DPA”, o defensor criticou a postura de Leonardo, diretor esportivo do time da capital francesa.
- Leonardo nunca tentou chegar em um acordo com o Dortmund e muito menos comigo. Queria que fosse jogar no PSG praticamente de graça. Leonardo disse à imprensa francesa que me neguei a prorrogar o contrato, mas não é verdade e quero deixar claro.
Meunier terminou seu vínculo com os franceses no último dia 30 de junho e não chegou em um acordo para ampliar sua permanência até o fim da disputa da Liga dos Campeões, como fez Cavani. Contratado pelo Dortmund, o novo time deu permissão para que o belga terminasse a competição com o PSG, mas tudo indica que Neymar e companhia jogarão sem o lateral.

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