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Thomas Lemar está na mira de Bayern de Munique e RB Leipzig

Atacante do Atlético de Madrid deve deixar a capital espanhola nos próximos dias após duas temporadas com lesões e poucos minutos. Saída deve ser por empréstimo...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 09:47

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 09:47
Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid
O atacante Thomas Lemar, do Atlético de Madrid, está na mira do Bayern de Munique e do RB Leipzig, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Sem ter muitas oportunidades na equipe de Simeone, a Alemanha é apontado como o principal destino para o francês que deve deixar a capital espanhola nos próximos dias.
O ponta chegou ao time colchonero em 2018 após brilhar com o grande elenco do Monaco e ter sido campeão francês. No entanto, lesões e falta de minutos, principalmente na última temporada, atrapalharam o desenvolvimento do atleta dentro do clube. Foram apenas 30 jogos e apenas um participando dos 90 minutos.
Nos últimos anos, Lemar foi muito vinculado ao Arsenal, mas o negócio nunca foi para frente por conta do Atlético de Madrid. O camisa 11 tem contrato até 2023 e ainda não há informações se a saída seria por empréstimo ou definitiva. No entanto, em tempos de crise, é provável que o francês saia por apenas uma temporada e retorne em 2021.

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