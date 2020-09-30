Thomas Lemar está na mira de Bayern de Munique e RB Leipzig

O atacante Thomas Lemar, do Atlético de Madrid, está na mira do Bayern de Munique e do RB Leipzig, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Sem ter muitas oportunidades na equipe de Simeone, a Alemanha é apontado como o principal destino para o francês que deve deixar a capital espanhola nos próximos dias.
O ponta chegou ao time colchonero em 2018 após brilhar com o grande elenco do Monaco e ter sido campeão francês. No entanto, lesões e falta de minutos, principalmente na última temporada, atrapalharam o desenvolvimento do atleta dentro do clube. Foram apenas 30 jogos e apenas um participando dos 90 minutos.
Nos últimos anos, Lemar foi muito vinculado ao Arsenal, mas o negócio nunca foi para frente por conta do Atlético de Madrid. O camisa 11 tem contrato até 2023 e ainda não há informações se a saída seria por empréstimo ou definitiva. No entanto, em tempos de crise, é provável que o francês saia por apenas uma temporada e retorne em 2021.