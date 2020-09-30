Thomas Lemar está na mira de Bayern de Munique e RB Leipzig

Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid

O atacante Thomas Lemar, do Atlético de Madrid, está na mira do Bayern de Munique e do RB Leipzig, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Sem ter muitas oportunidades na equipe de Simeone, a Alemanha é apontado como o principal destino para o francês que deve deixar a capital espanhola nos próximos dias.

O ponta chegou ao time colchonero em 2018 após brilhar com o grande elenco do Monaco e ter sido campeão francês. No entanto, lesões e falta de minutos, principalmente na última temporada, atrapalharam o desenvolvimento do atleta dentro do clube. Foram apenas 30 jogos e apenas um participando dos 90 minutos.