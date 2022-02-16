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futebol

Thierry Henry não acredita em permanência de Mbappé no PSG

Ex-atacante da seleção francesa afirma que o Paris Saint-Germain não soube entender o melhor momento de agraciar o camisa sete e propor uma renovação contratual...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 09:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 09:09
Thierry Henry- ex-atacante da seleção francesa, não acredita na permanência de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain na próxima temporada. Na "CBC Sports", o ídolo do Arsenal afirmou que o clube não soube dar carinho ao atleta e propor uma renovação contratual no momento certo.- No início da temporada, ele não renovou seu contrato, queria sair e parecia ter acertado com o Real Madrid. Ou todo mundo pensava isso. Era vaiado, atacado pela imprensa e ele nunca disse uma palavra. Trabalhou e foi recompensado. Se quisessem garantir Mbappé, tinham que ter feito isso há dois anos. Não demonstraram amor e agora outra equipe o fez. Não sabemos qual, mas não acredito que vá ficar.
> Veja a tabela da Champions League
Após garantir a vitória do PSG sobre o Real Madrid pelas oitavas de final da Champions League, o camisa sete afirmou que ainda não decidiu o seu futuro. O atleta é esperado pelo clube merengue na próxima temporada, mas tem a opção de permanecer na França.
Na atual temporada, Mbappé vem sendo o grande protagonista do PSG, uma vez que Neymar pouco jogou por conta de lesões e início tardio da pré-temporada, mas também pelo rendimento abaixo da média de Messi. Em 32 partidas, o atacante já marcou 22 gols e deu 16 assistências.
Crédito: KylianMbappétemfuturoindefinidoparaapróximatemporada(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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