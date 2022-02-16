Thierry Henry não acredita em permanência de Mbappé no PSG

Thierry Henry- ex-atacante da seleção francesa, não acredita na permanência de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain na próxima temporada. Na "CBC Sports", o ídolo do Arsenal afirmou que o clube não soube dar carinho ao atleta e propor uma renovação contratual no momento certo.- No início da temporada, ele não renovou seu contrato, queria sair e parecia ter acertado com o Real Madrid. Ou todo mundo pensava isso. Era vaiado, atacado pela imprensa e ele nunca disse uma palavra. Trabalhou e foi recompensado. Se quisessem garantir Mbappé, tinham que ter feito isso há dois anos. Não demonstraram amor e agora outra equipe o fez. Não sabemos qual, mas não acredito que vá ficar.