Thiaguinho volta de empréstimo e treina com o elenco do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de folga dada ao elenco no último domingo, o Corinthians voltou a trabalhar no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira, que contou com algumas novidades, entre elas a presença de Thiaguinho treinando com o grupo pela primeira vez após retornar de empréstimo no último mês.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O meio-campista foi contratado pelo clube em 2018 junto ao Nacional-SP. Naquele ano, chegou a ter chances com Jair Ventura, mas a partir de 2019 passou a ser emprestado pelo Timão. A última parada do jogador foi na Inter de Limeira, para a disputa do Paulistão-2021. Depois de encerrado o empréstimo, ele retornou ao Alvinegro para ter sua situação avaliada.

Nos últimos tempos, ele vinha treinando junto ao setor de preparação física, além de passar por exames de rotina. Após o Paulistão, ele chegou a ficar afastado por ter contraído Covid-19. No entanto, nesta segunda, ele apareceu em campo para treinar com o restante do grupo, como mostram fotos disponibilizadas pela assessoria de imprensa do clube.

Ainda não é certo que ele será utilizado pela comissão técnica de Sylvinho, mas será avaliado durante esse período nos treinamentos, já que tem contrato até o fim de 2022. Não está descartado, porém, que ele seja novamente emprestado se houver uma oferta que agrade ao jogador e também ao clube.