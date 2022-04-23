Thiaguinho chega ao Catanduva como principal contratação da temporada

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Thiaguinho, concedeu entrevista e falou sobre diversos assuntos, entre eles, o seu atual momento, sondagens de clubes Europeus, e etc.

O jovem de 22 anos, comentou sobre suas últimas temporadas e destacou a sua passagem pelo Rio Preto e o Taquaritinga, onde foi destaque e obteve ótimos números.

'A minha passagem pelo Taquaritinga foi muito positiva, pude treinar e atuar pelo profissional, evolui fisicamente, mentalmente e tecnicamente, pude marcar 5 gols em 11 jogos, e com isso, recebi diversas propostas e sondagens', afirmou.

Ao comentar sobre essas propostas que recebeu após ótimas atuações pelo Paulistão A3, o meia comentou sobre o convite para atuar no Leste Europeu.

'Quando eu recebi a proposta, fiquei muito feliz com toda situação, é o reconhecimento do nosso trabalho que fazemos no dia-dia. Eu, como qualquer outro atleta brasileiro sonha em atuar na Europa e eu fiquei muito feliz com essa oportunidade surgiu, mas não era o momento certo para sair do País e quem sabe, no futuro próximo, a gente consiga realizar esse sonho'.

Agora como reforço do Catanduva, Thiaguinho comentou sobre a estreia de domingo e a pressão por ser um dos principais reforços da equipe para essa temporada.

'A expectativa é a melhor possível, estamos treinando faz um tempo, aperfeiçoando todas as partes necessárias para termos um ótimo rendimento. Fico tranquilo e feliz com as expectativas que estão sendo criadas sobre o meu futebol, sabemos que grandes responsabilidades são para os grandes homens e estamos aqui para fazer o melhor e entregar o melhor e se Deus quiser, o melhor seria conquistar o acesso'.

A estreia do Catanduva será diante da Penapolense, na segunda-feira, às 10h00, no Estádio Municipal Silvio Salles.