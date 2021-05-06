Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Thiaguinho celebra chegada para a categoria de base da Chapecoense

Apesar da pouca idade, jogador disputou na última temporada o Brasileirão da Série D com a camisa do Bangu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 15:20

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 15:20

Crédito: Atleta acumula passagem pelas categorias de base de Botafogo e Inter (Arquivo Pessoal
O atacante Thiaguinho acertou sua chegada para a equipe Sub-20 da Chapecoense na tarde da última quarta-feira (5). O jogador de apenas 20 anos de idade, agora, tem contrato com o clube do oeste catarinense até 30 de janeiro de 2022.>Como ficou a tabela do Catarinense com a reviravolta jurídica?O jovem acumula uma convocação pela Seleção Brasileira Sub-18 em 2019 e também passagens pelas bases de Internacional e Botafogo. Em 2020, o jogador também disputou a Série D pelo profissional do Bangu.
- Estou muito feliz em chegar neste clube gigante que é a Chapecoense. É um lugar que dá muito espaço para os jovens jogadores e uma equipe que está sempre na elite do futebol nacional. Espero construir uma história bonita aqui dentro. Gostei muito da estrutura e das condições que oferecem para nós. Vou me empenhar o máximo para fazer o meu melhor e impressionar aqui dentro - contou.
No currículo, o jovem atacante já tem dois títulos de base do Campeonato Gaúcho além de boas atuações em competições conhecidas como a Taça BH e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atleta, aliás, teve a experiência de defender a Amarelinha após se destacar pelo Botafogo em 2019. Naquela ocasião, participou de um período preparatório junto do elenco Sub-18 com o técnico André Jardine.
Recentemente, Thiaguinho teve sua primeira experiência profissional na carreira defendendo as cores do Bangu pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados