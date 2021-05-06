Thiaguinho celebra chegada para a categoria de base da Chapecoense

Crédito: Atleta acumula passagem pelas categorias de base de Botafogo e Inter (Arquivo Pessoal

O atacante Thiaguinho acertou sua chegada para a equipe Sub-20 da Chapecoense na tarde da última quarta-feira (5). O jogador de apenas 20 anos de idade, agora, tem contrato com o clube do oeste catarinense até 30 de janeiro de 2022.>Como ficou a tabela do Catarinense com a reviravolta jurídica?O jovem acumula uma convocação pela Seleção Brasileira Sub-18 em 2019 e também passagens pelas bases de Internacional e Botafogo. Em 2020, o jogador também disputou a Série D pelo profissional do Bangu.

- Estou muito feliz em chegar neste clube gigante que é a Chapecoense. É um lugar que dá muito espaço para os jovens jogadores e uma equipe que está sempre na elite do futebol nacional. Espero construir uma história bonita aqui dentro. Gostei muito da estrutura e das condições que oferecem para nós. Vou me empenhar o máximo para fazer o meu melhor e impressionar aqui dentro - contou.

No currículo, o jovem atacante já tem dois títulos de base do Campeonato Gaúcho além de boas atuações em competições conhecidas como a Taça BH e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atleta, aliás, teve a experiência de defender a Amarelinha após se destacar pelo Botafogo em 2019. Naquela ocasião, participou de um período preparatório junto do elenco Sub-18 com o técnico André Jardine.