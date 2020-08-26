Thiago Silva vai às redes sociais e se despede do Paris Saint-Germain

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Chegou ao fim a passagem do zagueiro Thiago Silva pelo Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira, o brasileiro de 35 anos se despediu do clube francês através de postagem nas suas redes sociais. O destino do defensor deve ser o Chelsea, da Inglaterra.- O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis - disse o brasileiro, citando o poeta Fernando Pessoa, antes de completar:

- Hoje se fecha um ciclo, depois de oito anos no PSG, eu gostaria de agradecer aos meus colegas de equipe, a toda a equipe técnica e direção, à torcida, à minha família, a Deus e aos meus amigos, por todos esses felizes anos que vivemos na Cidade Luz. Aqui, junto com a minha esposa, vivemos momentos inesquecíveis, nossos filhos cresceram, nos tornamos cidadãos franceses, e vamos levar pra sempre esses anos vividos e a França nos nossos corações. Muito obrigado - disse Thiago Silva. A última partida de Thiago pelo clube parisiense foi no último domingo, na final da Liga dos Campeões. Após a partida, o defensor afirmou que um dia voltará ao clube, porém, numa função fora do campo.

- Foi o meu último jogo pelo Paris. Estou triste. Peço desculpa aos torcedores e agradeço a todos os torcedores pelo seu amor. Voltarei a Paris, este clube que adoro, em outra função. Quero jogar mais três ou quatro anos e disputar o Mundial no Qatar (em 2022) - disse.