Thiago Silva revela mágoa com PSG: 'Não me ofereceram nem um euro'

O zagueiro Thiago Silva ainda guarda mágoas do Paris Saint-Germain após oito temporadas defendendo as cores do clube francês. Em entrevista à “Fourfourtwo”, o brasileiro disse que o clube não ofereceu nem um euro para que pensasse na permanência antes de tomar a decisão de jogar pelo Chelsea.- Não me ofereceram nada, nem um euro sequer. Foi muito chato. Tiveram três meses para planejar minha saída, mas não fizeram nada. Não estive lá uma temporada ou meses, era uma história de oito anos de um capitão que levantou muitos troféus para este clube. Eu merecia mais respeito e o mesmo aconteceu com o Cavani.