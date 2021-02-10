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Thiago Silva revela mágoa com PSG: 'Não me ofereceram nem um euro'

Zagueiro brasileiro diz que esperava mais respeito do clube após oito temporadas defedendo o PSG, conquistando diversos troféus e entrando na história...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 09:18

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 09:18

Crédito: Thiago Silva está em sua primeira temporada no Chelsea após deixar o PSG (Catherine Ivill/AFP
O zagueiro Thiago Silva ainda guarda mágoas do Paris Saint-Germain após oito temporadas defendendo as cores do clube francês. Em entrevista à “Fourfourtwo”, o brasileiro disse que o clube não ofereceu nem um euro para que pensasse na permanência antes de tomar a decisão de jogar pelo Chelsea.- Não me ofereceram nada, nem um euro sequer. Foi muito chato. Tiveram três meses para planejar minha saída, mas não fizeram nada. Não estive lá uma temporada ou meses, era uma história de oito anos de um capitão que levantou muitos troféus para este clube. Eu merecia mais respeito e o mesmo aconteceu com o Cavani.
> Veja a tabela da Premier League
O defensor está em sua primeira temporada na Premier League e atua sob comando do técnico Thomas Tuchel, seu último treinador no PSG. Apesar de estar em sua primeira temporada, o Chelsea já tem a intenção de renovar com Thiago Silva por mais um ano para que o atleta faça parte de um grande projeto do clube para 2021/2022.

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