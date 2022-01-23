Thiago Silva marca, Chelsea bate o Tottenham em clássico londrino e vence a primeira no Inglês em 2022

Deu Blues no clássico londrino. Neste domingo, no Stamford Bridge, o Chelsea recebeu o Tottenham e o time de Thomas Tuchel venceu os Spurs por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês. Foi o primeiro triunfo da equipe azul no torneio no ano de 2022. Hakim Ziyech e Thiago Silva marcaram os gols da partida.PRESSÃO DOS BLUESJogando em casa, o Chelsea foi quem mais pressionou no primeiro e criou boas chances de abrir o marcador no Stamford Bridge. Muito acionado, o atacante Romelu Lukaku foi um dos que mais se movimentou, mas não conseguiu acertar a meta de Hugo Lloris.
NÃO VALEUNo fim da etapa inicial, o Tottenham chegou a abrir o marcador, mas o lance foi anulado. Harry Kane recebeu cruzamento pela esquerda, dividiu com Thiago Silva e balançou as redes. O atacante número 10, porém, deslocou o defensor brasileiro com o braço e a falta foi marcada.
GOLAÇONo segundo tempo, o Chelsea precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Depois de jogada pela esquerda, Hakim Ziyech recebeu na direita, dominou e bateu de chapa com extrema categoria para acertar a bola na gaveta. O goleiro Hugo Lloris sequer pulou para tentar defender.
É O MONSTRODepois de abrir o placar, o Chelsea seguiu pressionando e precisou de menos de dez minutos para abrir o placar. Mason Mount cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Thiago Silva apareceu dentro da área para marcar de cabeça. No primeiro turno, na casa dos Spurs, o brasileiro também balançou as redes.
SEQUÊNCIAO futebol na Terra da Rainha será paralisado para a Data-Fifa e retorna somente daqui a duas semanas. No dia 5 de fevereiro, o Chelsea encara o Plymouth Argyle, pela Copa da Inglaterra, enquanto o Tottenham tem compromisso com o Brighton, no mesmo dia, também pela FA Cup.