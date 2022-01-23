Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Thiago Silva marca, Chelsea bate o Tottenham em clássico londrino e vence a primeira no Inglês em 2022
futebol

Thiago Silva marca, Chelsea bate o Tottenham em clássico londrino e vence a primeira no Inglês em 2022

Blues voltam a jogar bem depois de partidas abaixo e reduzem distância para o Manchester City, o líder. Spurs perdem a primeira sob o comando de Antonio Conte na Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2022 às 15:26

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 15:26

Deu Blues no clássico londrino. Neste domingo, no Stamford Bridge, o Chelsea recebeu o Tottenham e o time de Thomas Tuchel venceu os Spurs por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês. Foi o primeiro triunfo da equipe azul no torneio no ano de 2022. Hakim Ziyech e Thiago Silva marcaram os gols da partida.PRESSÃO DOS BLUESJogando em casa, o Chelsea foi quem mais pressionou no primeiro e criou boas chances de abrir o marcador no Stamford Bridge. Muito acionado, o atacante Romelu Lukaku foi um dos que mais se movimentou, mas não conseguiu acertar a meta de Hugo Lloris.
NÃO VALEUNo fim da etapa inicial, o Tottenham chegou a abrir o marcador, mas o lance foi anulado. Harry Kane recebeu cruzamento pela esquerda, dividiu com Thiago Silva e balançou as redes. O atacante número 10, porém, deslocou o defensor brasileiro com o braço e a falta foi marcada.
GOLAÇONo segundo tempo, o Chelsea precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Depois de jogada pela esquerda, Hakim Ziyech recebeu na direita, dominou e bateu de chapa com extrema categoria para acertar a bola na gaveta. O goleiro Hugo Lloris sequer pulou para tentar defender.
É O MONSTRODepois de abrir o placar, o Chelsea seguiu pressionando e precisou de menos de dez minutos para abrir o placar. Mason Mount cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Thiago Silva apareceu dentro da área para marcar de cabeça. No primeiro turno, na casa dos Spurs, o brasileiro também balançou as redes.
SEQUÊNCIA​O futebol na Terra da Rainha será paralisado para a Data-Fifa e retorna somente daqui a duas semanas. No dia 5 de fevereiro, o Chelsea encara o Plymouth Argyle, pela Copa da Inglaterra, enquanto o Tottenham tem compromisso com o Brighton, no mesmo dia, também pela FA Cup.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados