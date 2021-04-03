Thiago Silva é expulso e Chelsa é goleado em casa pelo West Brom

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP

O Chelsea desperdiçou pontos importantes em casa. Com Thiago Silva expulso aos 29 minutos do primeiro tempo, mesmo com os Blues já vencendo por 1 a 0, ficou fácil para o West Brom garantiu os três pontos.

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Pulisic havia aberto o placar aproveitando rebote aos 27 minutos. Logo dois minutos depois, Thiago foi expulso. E aí o Chelsea começou a sofrer.Nos acréscimos do primeiro tempo, Johnstone, o goleiro, fez um lindo lançamento e deixou Matheus Pereira na cara do gol. O brasileiro tocou por cobertura e deixou tudo igual.

A virada veio antes mesmo do primeiro tempo acabar. E de novo Matheus Pereira. Ele fez grande jogada, passou pelos marcadores do Chelsea e tocou no contrapé de Mendy, que nada pôde fazer.

No segundo tempo, aos 18, Furlong cruzou e Robinson, de primeira, marcou mais um lindo gol no jogo.

E lá vem eles de novo... apenas cinco minutos depois, os atacantes do West Brom tabelaram na área do Chelsea e a bola sobrou para Diagne, após passe de Matheus Pereira, ampliar.