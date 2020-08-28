futebol

Thiago Silva é apresentado como novo reforço do Chelsea

Brasileiro é a quinta contratação do time de Frank Lampard e chega após Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell e Malang Sarr. Contrato do defensor é por uma temporada...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 08:24

LanceNet

Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
O Chelsea anunciou a chegada do zagueiro Thiago Silva através das redes sociais nesta sexta-feira. O brasileiro foi contratado sem custos, uma vez que estava sem contrato após deixar o Paris Saint-Germain, e acordou o vínculo por uma temporada com a opção de estender a permanência na Inglaterra por mais outro ano.Em suas primeiras palavras como jogador dos Blues, Thiago Silva se disse muito feliz com a oportunidade de jogar no clube londrino.
- Estou muito feliz de me juntar ao Chelsea. Estou animado para fazer parte de um elenco excitante de Frank Lampard para a próxima temporada. Estou ansioso para jogar no Stamford Bridge logo.
O experiente defensor é o quinto reforço da equipe de Frank Lampard que sonha brigar pelo título do Campeonato Inglês contra Liverpool, Manchester City e Manchester United, além da busca pelo troféu da Liga dos Campeões. Além de Thiago Silva, Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell e Malang Sarr já foram contratados.

