Thiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-Germain

Após o “L’Equipe” ter divulgado que Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, teria dito ao zagueiro Thiago Silva que o atleta não teria seu contrato renovado, Jerome Rothen, ex-jogador do clube, disse em entrevista para a “RMC” que o brasileiro não está no escalão dos melhores do mundo da posição e fez críticas ao defensor.

- Nunca foi como (Sergio) Ramos ou Van Dijk, em nenhum outro lugar teria ganho o dinheiro que ganhou em Paris. É um bom jogador, mas limitado a nível mental. Ficou chorando o ano inteiro para renovar, até sua esposa se envolveu no assunto e foi o primeiro a não aceitar uma redução salarial por conta da crise da pandemia. Thiago Silva encerra seu contrato ao final deste mês, mas deve renovar até o final de agosto por conta da disputa da Liga dos Campeões. O atleta já teve retorno especulado para o Brasil, no Fluminense, mas também já teve o nome ventilado no Milan, clube que também já defendeu.E MAIS:Santi Cazorla revela que já tomou decisão sobre seu futuroMorata é o favorito para substituir Lautaro Martínez na Inter de MilãoAtlético de Madrid está disposto a ceder Wanda Metropolitano ao RealClássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison Park E MAIS: