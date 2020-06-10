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Thiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-Germain

Jerome Rothen criticou zagueiro como jogador, disse que não está no nível de Sergio Ramos e Van Dijk e cornetou postura na hora da renovação de contrato do brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 14:35

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 14:35

Crédito: AFP / FRANCK FIFE
Após o “L’Equipe” ter divulgado que Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, teria dito ao zagueiro Thiago Silva que o atleta não teria seu contrato renovado, Jerome Rothen, ex-jogador do clube, disse em entrevista para a “RMC” que o brasileiro não está no escalão dos melhores do mundo da posição e fez críticas ao defensor.
- Nunca foi como (Sergio) Ramos ou Van Dijk, em nenhum outro lugar teria ganho o dinheiro que ganhou em Paris. É um bom jogador, mas limitado a nível mental. Ficou chorando o ano inteiro para renovar, até sua esposa se envolveu no assunto e foi o primeiro a não aceitar uma redução salarial por conta da crise da pandemia. Thiago Silva encerra seu contrato ao final deste mês, mas deve renovar até o final de agosto por conta da disputa da Liga dos Campeões. O atleta já teve retorno especulado para o Brasil, no Fluminense, mas também já teve o nome ventilado no Milan, clube que também já defendeu.E MAIS:Santi Cazorla revela que já tomou decisão sobre seu futuroMorata é o favorito para substituir Lautaro Martínez na Inter de MilãoAtlético de Madrid está disposto a ceder Wanda Metropolitano ao RealClássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison Park E MAIS:

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