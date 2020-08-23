Thiago Silva diz que não fica no PSG; destino do defensor pode ser Chelsea

O zagueiro Thiago Silva confirmou sua saída do Paris Saint-Germain após a final da Liga dos Campeões. Com contrato se encerrando no clube francês, os parisienses decidiram por não renovar e o brasileiro poderá assinar gratuitamente com outra equipe.- Foi o meu último jogo pelo Paris. Estou triste. Peço desculpa aos torcedores e agradeço a todos os torcedores pelo seu amor. Voltarei a Paris, este clube que adoro, em outra função. Quero jogar mais três ou quatro anos e disputar o Mundial no Qatar (em 2022) - disse Thiago.