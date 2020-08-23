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Thiago Silva diz que não fica no PSG; destino do defensor pode ser Chelsea

Brasileiro, em entrevista após final da Champions, afirmou que deixará o clube francês, mas retornará um dia em outra função. Chelsea tem interesse no jogador...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 19:55

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:55

Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
O zagueiro Thiago Silva confirmou sua saída do Paris Saint-Germain após a final da Liga dos Campeões. Com contrato se encerrando no clube francês, os parisienses decidiram por não renovar e o brasileiro poderá assinar gratuitamente com outra equipe.- Foi o meu último jogo pelo Paris. Estou triste. Peço desculpa aos torcedores e agradeço a todos os torcedores pelo seu amor. Voltarei a Paris, este clube que adoro, em outra função. Quero jogar mais três ou quatro anos e disputar o Mundial no Qatar (em 2022) - disse Thiago.
Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da "Sky Sport Italia", o defensor está próximo de ser anunciado pelo Chelsea e a o acordo pode ser firmado nesta semana.
- Não aceitei nenhuma proposta. Relatos de acordos firmados com a Fiorentina não são verdadeiros. Meu agente está conversando com a Fiorentina como com outros clubes. Vou decidir os próximos dias com a minha família.

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