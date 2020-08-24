Thiago Silva assinará com o Chelsea por duas temporadas

Thiago Silva jogará na Premier League. De acordo com a "Sky Sport" italiana, o zagueiro brasileiro chegou a um acordo com o Chelsea e assinará com os Blues por duas temporadas.
O zagueiro brasileiro deixou o Paris Saint-Germain após oito anos. Ele assinará a custo zero pelo Chelsea porque seu contrato com o clube francês se encerrou após a Liga dos Campeões.
Aos 35 anos, Thiago Silva sempre deixou claro que sua ideia era continuar na Europa e em um clube de alto nível para conseguir disputar a Copa do Mundo de 2022.