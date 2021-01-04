Thiago Silva afirma que demissão de Thomas Tuchel era previsível

Thiago Silva, zagueiro do Chelsea, comentou sobre a saída de Thomas Tuchel do Paris Saint-Germain. Em entrevista à “RMC Sport”, o brasileiro revelou que o clima entre o elenco e o staff técnico na última temporada já indicava que o alemão não iria ter vida longa no clube francês e elogiou a chegada de Mauricio Pochettino.- Era previsível que isso (demissão de Tuchel) ia acontecer. De dentro, sabíamos que tinham situações que precisavam mudar. Leonardo assumiu a situação e tomou uma decisão. Pochettino fez um bom trabalho no Tottenham e eu acho que ele chega muito motivado 20 anos depois de ter jogado no PSG. Ele conhece um pouco do clube. Claro que mudou muito, mas ele conhece de futebol e irá trabalhar com jogadores do mais alto nível.