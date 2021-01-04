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Thiago Silva afirma que demissão de Thomas Tuchel era previsível

Ex-zagueiro do Paris Saint-Germain afirma que houve situações na última temporada que indicavam que alemão não teria vida longa comandando a equipe francesa...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 11:23

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 11:23

Crédito: Tuchel está cotado para assumir o Chelsea caso Lampard seja demitido (FRANCK FIFE / AFP
Thiago Silva, zagueiro do Chelsea, comentou sobre a saída de Thomas Tuchel do Paris Saint-Germain. Em entrevista à “RMC Sport”, o brasileiro revelou que o clima entre o elenco e o staff técnico na última temporada já indicava que o alemão não iria ter vida longa no clube francês e elogiou a chegada de Mauricio Pochettino.- Era previsível que isso (demissão de Tuchel) ia acontecer. De dentro, sabíamos que tinham situações que precisavam mudar. Leonardo assumiu a situação e tomou uma decisão. Pochettino fez um bom trabalho no Tottenham e eu acho que ele chega muito motivado 20 anos depois de ter jogado no PSG. Ele conhece um pouco do clube. Claro que mudou muito, mas ele conhece de futebol e irá trabalhar com jogadores do mais alto nível.
> Veja a tabela da Ligue 1
O alemão já esteve envolvido em diversas polêmicas relacionadas ao trato com os jogadores do PSG. Mas Tuchel e Thiago Silva ainda podem voltar a se reencontrar, uma vez que o comandante é um dos cotados para assumir o Chelsea caso Frank Lampard não consiga reverter os maus resultados e seja demitido.

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