  • Thiago Silva abre o placar, Abraham marca duas vezes e Chelsea vence o West Ham no Campeonato Inglês
futebol

Thiago Silva abre o placar, Abraham marca duas vezes e Chelsea vence o West Ham no Campeonato Inglês

Brasileiro faz belo gol de cabeça no início da partida e centroavante completa resultado na etapa final. Blues chegam aos 25 pontos e agora estão em quinto na Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 18:53

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 18:53

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP
No encerramento da 14ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebeu o West Ham no clássico de Londres e os Blues venceram por 3 a 0. Thiago Silva abriu o placar e Abraham, com dois gols, fechou a conta no Stamford Bridge. Com o resultado, o time de Lampard chega aos 25 pontos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO MONSTROO Chelsea não precisou de muito tempo para abrir o placar e com apenas dez minutos de jogo já vencia por 1 a 0. Após cobrança de escanteio na medida de Mason Mount, o zagueiro Thiago Silva se desvencilhou da marcação e acertou linda cabeçada para não dar chances ao goleiro Fabianski.
NA VELOCIDADENo segundo tempo, o Chelsea tentou segurar o resultado e viu o West Ham crescer de produção. Em dois lances rápidos, porém, os Blues marcaram duas vezes e fecharam a conta. Aos 33, Abraham recebeu de Werner e só empurrou para o gol. Dois minutos depois, Mount cruzou, Pulisic cabeceou e, no rebote, Abraham completou mais uma vez.
+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea terá mais um clássico londrino. No sábado, os Blues encaram o Arsenal, fora de casa. O jogo acontece às 14h30 (de Brasília), no Emirates Stadium. O West Ham, por sua vez, tem compromisso com o Brighton, em casa, no domingo, às 11h15 (de Brasília).
OUTRO JOGO DO DIA​No outro jogo desta segunda-feira, o Burnley recebeu o Wolverhampton e os donos da casa venceram por 2 a 1. Ashley Barnes abriu o placar no primeiro tempo e Chris Wood ampliou. No fim, em cobrança de pênalti, Fábio Silva descontou para os Lobos.

