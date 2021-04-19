Thiago Santos elogia o bom ambiente dentro do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Uma das novidades nos dois últimos duelos do Grêmio é o volante Thiago Santos. Neste domingo, ele ajudou o Tricolor a bater o Novo Hamburgo e reassumir a ponta do Gauchão.

Na saída de campo, o meio-campista comentou sobre o bom ambiente do Grêmio e a felicidade pelo resultado positivo.

'Expectativa é grande. Encontrei um grupo muito bom. Ambiente bom se faz com vitória. Eu estava há quatro meses sem jogar. Fico feliz de ajudar a equipe, estrear na Arena com vitória. A vitória melhora o ambiente. Lutaremos por coisas grandes. O torcedor pode confiar que correremos por eles. Estamos esperando. Ainda não sabemos de nada. O Tiago tem nos ajudado, busca saber como estamos. Corremos por ele', afirmou.