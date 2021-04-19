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futebol

Thiago Santos elogia o bom ambiente dentro do Grêmio

Volante chegou ao clube nos últimos dias e comentou sobre a sua adaptação aos novos companheiros...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 23:24

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 23:24
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Uma das novidades nos dois últimos duelos do Grêmio é o volante Thiago Santos. Neste domingo, ele ajudou o Tricolor a bater o Novo Hamburgo e reassumir a ponta do Gauchão.
Na saída de campo, o meio-campista comentou sobre o bom ambiente do Grêmio e a felicidade pelo resultado positivo.
'Expectativa é grande. Encontrei um grupo muito bom. Ambiente bom se faz com vitória. Eu estava há quatro meses sem jogar. Fico feliz de ajudar a equipe, estrear na Arena com vitória. A vitória melhora o ambiente. Lutaremos por coisas grandes. O torcedor pode confiar que correremos por eles. Estamos esperando. Ainda não sabemos de nada. O Tiago tem nos ajudado, busca saber como estamos. Corremos por ele', afirmou.
Com o triunfo em cima do Novo Hamburgo, o Grêmio de Thiago Santos chegou aos 21 pontos e depende da própria fora para ficar com a melhor campanha.

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