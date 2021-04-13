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futebol

Thiago Santos é apresentado ao Grêmio e promete raça

Volante foi muito criticado nas redes sociais, mas garante que vai mostrar o seu valor dentro de campo...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 19:10
Crédito: Jogador estava desde 2019 na Major League Soccer (Divulgação/Grêmio
O volante Thiago Santos, um dos reforços para o Grêmio na temporada, foi apresentado nesta terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho.
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No primeiro contato com a imprensa, o meio-campista comentou sobre as críticas da torcida, que esperava um jogador mais 'dedicado' com a bola nos pés.
'Claro que você não pode me comparar com o Matheusinho, Darlan, Maicon e Lucas. São jogadores de características diferentes, eu vim aqui para marcar, para ajudar a defesa e dar liberdade para os meias e os atacantes. Me cobrem combate e raça dentro de campo', afirmou.
'Claro que quando você chega numa equipe você não espera essas críticas, mas quando se joga em time grande tem que lidar com isso. Se eu aceitei vir para cá é porque quero dar a vida pela equipe (...) Eu entendo a torcida, a torcida sempre quer jogador de peso e acabou que eu vim antes desses jogadores. Eu não quero ganhar ninguém nas palavras, eu vou ganhar dentro de campo. Provando dentro de campo', afirmou ao ser apresentado nesta terça-feira.
Apesar da sua apresentação, Thiago Santos não estará em campo para ajudar o Tricolor diante do Independiente Del Valle, pela Terceira Fase da Libertadores.

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