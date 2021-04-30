Thiago Santos começa bem e ganha moral no Grêmio

Após ficar entusiasmada com uma possibilidade de montar um grande time, a torcida do Grêmio ligou as cornetas ao ver que o clube havia anunciado a contratação do volante Thiago Santos.
Conhecido pelo forte poder de marcação, o atleta foi questionado nas redes sociais e foi alvo de críticas sem ao menos ter entrado em campo pelo novo clube.
No jogo contra o Lanús, o meio-campista foi um dos destaques e mostrou o sua versatilidade em campo, fato que agradou o técnico Tiago Nunes.
‘Se criou uma expectativa que ele fosse apenas um marcador, de força. E hoje (quinta) ele apresentou um grande repertório técnico, foi importante na saída, se apresentou como pivô, muitas vezes na entrelinha. Ficamos muito satisfeitos com a performance do Thiago, foi uma grande contratação por parte do Grêmio’, avaliou o técnico Tiago Nunes.