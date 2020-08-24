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Thiago quer sair do Bayern mesmo após título, afirma jornalista alemão

Meio-campista foi um dos principais nomes do time bávaro na final contra o PSG, mas tem vontade de ir para o Liverpool na próxima temporada. Resta penas um ano de contrato...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 12:13

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 12:13

Crédito: AFP
Um dos principais jogadores da final da Liga dos Campeões, o meio-campista Thiago Alcântara ainda quer sair do Bayern de Munique, de acordo com informações do jornalista alemão Christian Falk. O espanhol tem conversas avançadas com o Liverpool que precisa entrar em acordo com o clube bávaro para concretizar a transferências.Após a vitória do título, o técnico Hansi-Flick brincou ao ser perguntado sobre o futuro do camisa seis.
- Ele me disse que vai ficar. Você fez uma cara brilhante. Só agradeci a ele pelo nosso tempo juntos, assim como fiz com outros atletas. Não sei e ele também não sabe (sobre o futuro) Temos que esperar pelos próximos dias - disse o treinador brincando com jornalista após a primeira frase.
O jogador de 29 anos só tem mais um ano de contrato com o Bayern de Munique e caso o clube não venda Thiago até o dia cinco de outubro, limite da janela de transferências, o atleta poderá assinar um pré-contrato sem custos com outra equipe em janeiro. O Liverpool tem uma proposta de 23 milhões de libras (R$ 168 milhões), mas os bávaros querem mais.

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