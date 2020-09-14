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futebol

Thiago Papel está confiante na classificação do seu clube no Vietnã

Brasileiro comentou as chances do Nam Đįm avançar na competição nacional...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 18:51
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Interrompida na segunda quinzena de julho, a Liga do Vietnã deve ser reiniciada no dia 26 de setembro. Lutando para se classificar para os playoffs que definirão o campeão nacional de 2020, o Nam Đįm do brasileiro Thiago Papel enfrentará o quinto e o nono colocados nas duas últimas rodadas da primeira fase. Para o sergipano, as possibilidades de sua equipe avançar na competição são reais.
- Precisamos vencer os dois jogos que nos restam e torcer por uma pequena combinação. Se derrotarmos o Ho Chi Minh na 12ª rodada, ganharemos bastante confiança para a última partida e a situação parecerá mais simples. Acredito que vamos alcançar nosso objetivo - disse.
Thiago está no futebol vietnamita desde 2017 e o Nam Đįm é o segundo time que defende no país. O jogador conquistou o título da liga logo em sua primeira temporada, quando vestia a camisa do Quang Nam. Aos 28 anos, Thiago se diz orgulhoso de sua trajetória profissional até aqui.
- O sentimento é de satisfação. Sair do seu país e triunfar numa nação tão distante não é fácil e requer muita persistência e paciência. Hoje sou conhecido e bastante respeitado no Vietnã e esse fato me dá muito orgulho - encerrou.

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