Thiago Papel está confiante na classificação do seu clube no Vietnã

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Interrompida na segunda quinzena de julho, a Liga do Vietnã deve ser reiniciada no dia 26 de setembro. Lutando para se classificar para os playoffs que definirão o campeão nacional de 2020, o Nam Đįm do brasileiro Thiago Papel enfrentará o quinto e o nono colocados nas duas últimas rodadas da primeira fase. Para o sergipano, as possibilidades de sua equipe avançar na competição são reais.

- Precisamos vencer os dois jogos que nos restam e torcer por uma pequena combinação. Se derrotarmos o Ho Chi Minh na 12ª rodada, ganharemos bastante confiança para a última partida e a situação parecerá mais simples. Acredito que vamos alcançar nosso objetivo - disse.

Thiago está no futebol vietnamita desde 2017 e o Nam Đįm é o segundo time que defende no país. O jogador conquistou o título da liga logo em sua primeira temporada, quando vestia a camisa do Quang Nam. Aos 28 anos, Thiago se diz orgulhoso de sua trajetória profissional até aqui.